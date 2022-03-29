Anket: ABD'lilerin yüzde 33'ü Ukrayna savaşı nedeniyle silahlanmayı planlıyor - Haberler

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Anket: ABD'lilerin yüzde 33'ü Ukrayna savaşı nedeniyle silahlanmayı planlıyor

AA - Islam Doğru - Güncel
Anket: ABD'lilerin yüzde 33'ü Ukrayna savaşı nedeniyle silahlanmayı planlıyor

NEW ABD'de yapılan bir ankette, halkın yüzde 33'ünün Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle silah satın almayı planladığı ortaya çıktı.

NEW ABD'de yapılan bir ankette, halkın yüzde 33'ünün Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle silah satın almayı planladığı ortaya çıktı.

Silah tutkunlarını eğitmek amacıyla kurulan "Gun Made" adlı site tarafından yapılan ankette, katılımcıların yüzde 33'ü Rusya ile Ukrayna arasında süren savaş nedeniyle silahlanmayı istediğini belirtti.

Gun Made'in kurucusu Brday Kirkpatrick, anketin *ABD'deki insanların, çatışmaların bu topraklara gelmesi halinde kendilerini ve evlerini savunma yeteneği istediğini" gösterdiğini ifade etti.

Anket sonucunda, Başkan Joe Biden'in göreve gelmesinden bu yana Demokratların yüzde 38'inin, Cumhuriyetçilerin de yüzde 37'sinin yeni silah satın aldığının tespit edildiği aktarıldı.

AA / Islam Doğru - Güncel

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