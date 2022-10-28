Anket: ABD'li Çalışanların Yarısı Yüksek Enflasyon Karşısında İkinci Bir İş Yapmayı Planlıyor

ABD'nin New York kentindeki bir markette alışveriş yapan insanlar, 13 Eylül 2022. (Fotoğraf: Michael Nagle/Xinhua)

NEW YORK, 27 Ekim (Xinhua) -- ABC News, Amerikalıların yarısından fazlasının, yüksek enflasyon yüzünden artan yaşam maliyetlerini karşılamak ve günlük harcamalarını ödeyebilmek için ekstra iş yapmayı planladığını duyurdu.

ABC News Çarşamba günü yayınladığı haberinde, yazılım teknolojisi şirketi Qualtrics tarafından yapılan bir çalışmaya göre ABD'deki çalışanların, gelirlerini artırma ve giderlerini azaltma yolları arayarak yiyecek alışverişi, konut ve benzin gibi temel ihtiyaç malzemelerinin artan fiyatlarıyla mücadele ettiğini bildirdi.

Tam zamanlı çalışan 1.000'den fazla kişiyle yapılan ankette, işçilerin yüzde 38'inin ikinci iş arayışında bulunduğu ve yüzde 14'ünün ikinci bir iş aramayı planladığı belirlendi.

Özellikle çalışan ebeveynlerin para sıkıntısı çektiğini tespit eden ankete göre bu ebeveynlerin yaklaşık yüzde 70'i ücretlerinin masrafları karşılamaya yetmediğini söyledi. Ankette çocuk sahibi çalışanların yaklaşık yüzde 47'sinin, ikinci bir iş arayışında bulunduğu ve bu oranın genel orana göre daha yüksek olduğu tespit edildi.