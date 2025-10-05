Haberler

Ankaray Emek İstasyonu'nda Patinaj Nedeniyle Ankaray Geçici Olarak Kapatıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Ankaray Emek İstasyonu'nda meydana gelen patinaj nedeniyle Ankaray işletmesinin geçici olarak kapatıldığını açıkladı. Yolcuların güvenliği öncelenerek yapılan açıklamada, ilgili güzergahta EGO otobüslerinin hizmet vereceği belirtildi.

EGO'dan yapılan açıklamada, Ankaray işletmesinin kapatılmasına ilişkin şunlar kaydedildi:

"Ankaray Emek İstasyonu'nda meydana gelen patinaj nedeniyle, yolcu güvenliği öncelenerek hattın kontrolü ve gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Ankaray işletmesi geçici olarak kapatılmıştır.

Söz konusu güzergahta EGO otobüsleriyle hizmet verilmektedir. Çalışmaların tamamlanmasının ardından seferlerimiz yarın planlandığı şekilde devam edecektir."

Açıklamada, vatandaşlara anlayışı için teşekkür edilirken, gelişmelerin resmi duyuru kanallarından paylaşılacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Güncel
