Ankaralılar Oylarını Kullandıktan Sonra Parklara Akın Etti

HABER: ZEYNEP BOZUKLU / KAMERA: UĞUR DEMİRCİ

Ankara'da 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında oylarını kullanan vatandaşlar, güneşli havanın tadını çıkarmak için parklara gitti.

Ankaralılar, yerel seçimler nedeniyle oylarını kullanmalarının ardından baharın tadını çıkartmak için parklara gitmeyi tercih etti. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Necla Koç, "Oyumu kullandım. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Kim hak ediyorsa o kazansın. Seğmenler Parkı'ndayız. Hava çok güzel. Biraz gezelim dedik" dedi.

"UMARIM DAHA GÜZEL GÜNLERE GİDERİZ"

Üniversite öğrencisi Mehmet Sakarya, "Oy kullandık geldik. Herkes cıvıl cıvıl. Umarım daha güzel günlere gideriz" diye konuştu.

18 yaşındaki Nurefşan Bodur ise ilk oyunu kullandıktan sonra Seğmenler Parkı'na gelerek havanın tadını çıkarttı. Bodur, "Oylarımızı kullandık buraya geldik. Umutlu olmayı umut ediyorum" dedi.