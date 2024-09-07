Ankaralılar İhtiyaç Sahiplerine Yardım İçin Mağaza Açtı

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Var Mısın Uluslararası Yardımlaşma Derneği'nin işbirliğiyle hayata geçirilen "Butik Var Mısın" mağazası, Ankaralıların bağışladığı ikinci el kıyafetleri yenileyerek ihtiyaç sahiplerine sunmaya başladı.

Çankaya İlçesi Erzurum Mahallesi Eceabat Sokağı'nda yer alan ve hayırseverlerin bağışladığı kıyafetlerin temizlenmesi, onarılması ve estetik açıdan yeniden düzenlenmesi süreçleri gönüllüler tarafından gerçekleştirilen mağazada günlük giyim malzemelerinin yanı sıra çocuklar için kitaplar, aksesuarlar, oyuncaklar ile gelinlik ve damatlıklar da yer alıyor.

"Aynı zamanda büyük bir geri dönüşüm projesidir"

AA muhabirine, hayata geçirilen mağazaya ilişkin bilgi veren Var Mısın Uluslararası Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Mustafa Tolga Tokluoğlu, mağazaya sıfır ve ikinci el ürün bağışlarını kabul ettiklerini söyledi.

Yardımseverler tarafından bağışlanan ikinci el ürünlerin mağazada yerini almadan önce bazı işlemlerden geçtiğini belirten Tokluoğlu, "Sadece ihtiyaç sahiplerine yardım değil aynı zamanda büyük bir geri dönüşüm projesidir. Sıfır bağış geldiğinde tabii ki büyük bir memnuniyetle kabul ediyoruz. İkinci el bağış geldiğinde de onu atölyemizde yıkayıp, ütüleyip, ihtiyacı varsa da tadilattan geçirip, etiketimizi basıp sıfır ürün seviyesine çıkardıktan sonra ürünlerimiz Butik Var Mısın mağazamızda yerini almaktadır." dedi.

"Yoksulluk belgesi gibi herhangi bir evrak talebimiz yok"

Ürün bağışı kabulünde sınırlama koymadıklarını anlatan Tokluoğlu, çocuk, erkek, kadın, oyuncak, kitap benzeri her türlü bağışı kabul ettiklerini bildirdi.

Mağazaya gelen ürün bağışlarının ihtiyaç sahiplerine hitap etmesi ve onların gönlüne dokunması için gönüllerinin atölyede titiz çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Tokluoğlu, şunları söyledi:

"Başvuru aşamasında ürün dağıtımı kontrolden çıkmaması için ihtiyaç sahiplerinin isim kaydını alıyoruz. İsmi ile kayıt yaptıran herkes aylık 3 parça ürün alma hakkına sahiptir. Herhangi bir belge ve bilgi istemiyoruz. Yoksulluk belgesi gibi herhangi bir evrak talebimiz yok. Ben buradan alışveriş yapmak istiyorum diyen herkese kapılarımız açıktır.

Derneğimiz kurulduğu günden itibaren ihtiyaç sahiplerinin kimliğini sormuyor. Ne kadar ihtiyaç sahibi olduğunu da sormuyoruz. Elimizden geldiğince bağışçılar ve ihtiyaç sahipleri arasında bir köprü olmaya gayret gösteriyoruz. Hem yurt içinde hem de yurt dışında 7 farklı ülkede faaliyet gösteriyoruz. Sürekli devam eden yardım faaliyetlerimiz var."

Var Mısın Derneği'nin bağışçıları ve gönüllerinin de katkılarıyla kurulan mağazanın açılışına İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Proje Destek Daire Başkanı Mehmet Fatih Günay da katıldı.