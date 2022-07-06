Ankaralılar Ekmeğin 4 Lira Olmasına Tepkili: "3 Bin 500 Lira Maaş Alıyorum. Sadece 500 Lirası Ekmeğe Gidiyor"

DİLAN KUTLU

Ankaralılar, ekmek fiyatının 3 liradan 4 liraya çıkarılmasına tepki gösterdi. Fırıncı esnafı Ercan Fındıkçı, "Gelen bize beddua ediyor, sanki zammı biz yapmışız gibi. Bu zammı yapan biz değiliz aslında hükümet. Ekmek zammı esnafın işine gelmiyor. Keşke daha düşük rakamlara kaliteli ekmek sunabilsek" dedi. Bir vatandaş, "Ben 3 bin 500 lira maaş alıyorum. Sadece 500 lirası ekmeğe gidiyor" derken; bir başka vatandaş da "4 kişiyiz, 3 ekmek tüketiyoruz. Ekmek de mi yemeyelim? Ekmek yemeyelim de pasta mı yiyelim?" diye tepki gösterdi.

Ankara'da fırıncılar, artan maliyetler nedeniyle ekmeğe zam kararı aldı. 200 gram ekmeğin fiyatı 3 liradan 4 liraya çıktı. Ata ekmeği 8 lira olurken, kepek ekmek ise 6,50 liraya yükseldi.

Ankara'da fırıncı esnafı ekmeğe zam yapılmasını istemediklerini, ekmeğe gelen her zam sonrası girdi fiyatlarının arttığını, bu nedenle çıkardıkları ekmek sayısını azaltmak zorunda kaldıklarını belirtirken; vatandaşlar ise üretim azaldıkça ekmek fiyatının daha da artmasından endişe duyduklarını dile getirdi.

"ZAM GELDİKÇE KOTAMIZ DÜŞÜYOR"

Ankara'nın Mamak ilçesinde fırıncılık yapan Çiğdem Fındıkçı, ANKA Haber Ajansı'na son zammı değerlendirirken yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Fındıkçı, şöyle konuştu:

"Eşimle beraber çalışıyoruz. Her şeye zam geldiği için yetişemiyoruz hiçbir şekilde. Eleman almaya insanın gücü yetmiyor. Un, maya her şey yükseldi. Ekmeğe zam gelmesini biz istemiyoruz. Zam geldiği zaman una, mayaya zam geliyor. Müşteriler biz yapıyoruz sanıyor. Ama bilmiyorlar ki unun, mayanın tuza ne zam geldiğini bilmiyorlar. İlk başlarda 800 ekmeğe kadar çıkarıyorduk şu anda ekmek sayımız 400'e düştü. Ekmeğe zam geldikçe kotamız düşüyor. Sabah eşimle gece 3'te geliyoruz bizim buradan çıkmamız 11 buçuğu buluyor. Çocuklarımla ben ilgilenemiyorum.

"GELEN BİZE BEDDUA EDİYOR, SANKİ ZAMMI BİZ YAPMIŞIZ"

Çiğdem Fındıkçı'nın eşi Ercan Fındıkçı ise bir ekmeğin maliyetinin 3 lira 40 kuruş olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Ata mesleğim bu. Pahalılıktan dolayı eşimle beraber çalışıyoruz, işçi çalıştırmıyoruz. Önceden 600-800 ekmek yapıyorduk. Şimdi o rakamları yapamıyoruz. 350-400 ekmek yapıyoruz bu da insanların alım gücünün düştüğünü gösteriyor bize. Esnaf elektrikten doğalgazdan, hammaddeden beli kırılmış durumda.

Ben 16 yıldır esnaflık yapıyorum. Gelen bize beddua ediyor, sanki zammı biz yapmışız gibi. Bu zammı yapan biz değiliz aslında hükümet. Ama insanlar sanki fırıncı yapmış gibi, 'garibanın yediği bir ekmek var' diyorlar. Aynı gariban domates, biber yiyor. Toplu taşıma kullanıyor. Bunlara zam geliyor. Biz ekmeğe zam istemiyoruz bu bir güncelleme talebidir, hükümet de muhalefet de bunun farkında.

Ekmeğin bize maliyeti 3 lira 40 kuruş. Bunun yakıtı, şoför masrafı var. Götürüyor bakkallara fırıncı, 3 lira 20 kuruştan ekmek verme çabası içerisindeler. Ekmek zammı esnafın işine gelmiyor. Keşke daha düşük rakamlara kaliteli ekmek sunabilsek."

"ASGARİ ÜCRETE ZAM VERDİ ARDINDAN EKMEĞE ZAM GELDİ"

Vatandaşlar da ekmeğe yapılan zamma tepki gösterdi.

Münevver Ege, "6 kişilik aileyi düşünün günlük 6 tane ekmek alsa… Bunun daha neresi var? Kuru ekmek alsa, ne zamana kadar? Vatandaş otobüs parası mı verecek? Bir ekmek mi alacak? Karnını mı doyuracak? Çocuğunu okula mı gönderecek? Asgari ücrete zam verdi, vermez olaydın… Ardında ekmeğe zam geliyor. Borçlu bu çocuk borçlu (yanındaki torununu göstererek). Bu çocuk özel okul mu okuyacak ne yapacak? Özel okula gönderse ailesinin gücü yetecek mi?" diye tepki gösterdi.

"NEREDEN GEÇİNECEKSİN"

Bir başka vatandaş ise, "Ekmek Ankara'da olmuş 4 kağıt (lira) ben alıyorum 2 liraya (Halk ekmeği kastediyor). Bayiden 2 saat 3 saat bekleyeceksin ki alacaksın. Başka çare yok. Nereden geçineceksin? Geçinecek durumun yok ki. Gidiyorsun 50 kağıda bir peynir alıyorsun. Sabah yiyorsun, öğlen yok" dedi.

"EMEKLİ MAAŞIMIN 500 LİRASI EKMEĞE GİDİYOR"

Türkiye'nin tahıl ambarıyken günlük yiyeceklerin dışarıdan ithal edildiğini belirten bir başka vatandaş, "Benim zamanında ekmek 7,5 kuruştu. Bize pahalı geliyordu. Çeyrek ekmek alıyorduk. O gün aldığımız çeyrek ekmek şu anki ekmeğin aynısı. Ben 3 bin 500 maaş alıyorum. Neyle geçineceğim ben? Sadece 500 lirası ekmeğe gidiyor" dedi.

"EKMEK DE Mİ YEMEYELİM?"

Ekmek zammını eleştiren bir vatandaş da "4 kişiyiz, 3 ekmek tüketiyoruz. 4 lira fazla tabi. Ekmek de mi yemeyelim? Ekmek yemeyelim de pasta mı yiyelim?" diye sorarken; bir başka vatandaş da "Böyle giderse ekmek daha da pahalı olur. Çünkü üretim azalıyor. Çiftçi buğday ekiyor zarar ediyor. Ekmek böyle de kalmaz, 4 liranın üzerine çıkar yani" dedi.

"TABANIN SESİNİ HİÇ DİNLEMİYOR ADAMLAR, SANIRSIN UZAYDA YAŞIYORLAR"

Bir başka vatandaş ise üretimin bittiğinden yakınarak, "Halk ekmek alıyoruz, böyle kuyruğa giriyoruz. İnşallah bu iktidar gidince düzelir. 20 seneden beri bizi mahvettiler. Tabanın sesini hiç dinlemiyorlar adamlar. Sanırsın uzayda yaşıyorlar. Bir şeyi üretirsen, yersin. Her şeyi bitirdi. Çiftçiyi bitirdi, esnafı bitirdi, sadece ticarete bağladı" dedi.

ANKA / Güncel