Ankaralılar Devlet Hastanelerinden Randevu Alamıyor: Çankaya'da Oturan Birinin Şereflikoçhisardar'daki Randevusuna Gitmesi İçin 165,9 Km Yol Gitmesi...

MERVE GÜVEN

Başkentliler, devlet hastanelerindeki sağlık hizmetlerine erişemiyor. Ankara merkezde ya da merkeze yakın semtlerde yaşayanlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) göz hastalıkları, diş hekimliği, deri ve zührevi hastalıklar ile iç hastalıkları bölümlerinden randevu alamıyor. Bu bölümlere randevular, şehir merkezine 165,9 km mesafedeki Şereflikoçhisar, 115,6 km mesafedeki Çubuk ve 115,6 km uzaklıktaki Polatlı gibi ilçelerde aynı güne birçok poliklinikten alınabiliyor.

ANKA Haber Ajansı, Sağlık Bakanlığı'na bağlı tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına muayene randevu hizmeti sunan Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) Ankara merkezde bulunan hastanelerin belirli bölümlerinden randevu alınıp alınamadığını bir hafta boyunca gözlemledi. 5 gün boyunca en çok randevu talebinin olduğu belirlenen göz hastalıkları, deri ve zührevi hastalıklar, diş hekimliği ve iç hastalıkları bölümleri incelendi. Buna göre; Ankara merkezdeki devlet ve fakülte hastanelerinden ve semt polikliniklerinden randevu almak isteyen yurttaşların sağlık hakkına erişemediği görüldü.

RANDEVULARIN TÜMÜ ŞEHİR MERKEZİNE UZAK İLÇELERDEKİ DEVLET HASTANELERİNDEN ALINABİLİYOR

ANKA'nın çalışmasına göre; bu bölümlerdeki randevuların tümü, şehir merkezine uzak ilçelerdeki devlet hastanelerinden alınabiliyor. Şehir merkezine uzak bu hastanelerde aynı gün için ya da ertesi gün için birden fazla poliklinikte randevu oluşturulabiliyor. Şehir merkezindeki hastanelerde ise aynı gün ya da ertesi gün için randevu bulmak imkansız durumda; aynı hafta, hatta 10 gün içerisinde bile randevu alınamıyor.

ÇANKAYA'DA OTURAN BİRİNİN ŞEREFLİKOÇHİSAR'DAKİ HASTANE RANDEVUSU İÇİN 1 SAAT 48 DAKİKADA 165,9 KM YOL GİTMESİ GEREKİYOR

Örneğin Çankaya'da oturan bir yurttaş, Şereflikoçhisar'daki devlet hastanesinde açık bulunan randevuyu alırsa sağlık hizmetine erişmesi için özel aracı ile 1 saat 48 dakikada 165,9 km yol gitmesi gerekiyor. Aynı kişi, Çubuk'taki devlet hastanesinden randevu alıp muayene olmak için yola çıksa 1 saat 26 dakikada 115,6 km yol kat etmek zorunda kalıyor. Bu kişinin, Kahramankazan'daki devlet hastanesindeki randevuyu alırsa da 1 saat 7 dakikada 80,8 km yolculuk yapması gerekiyor. Bu mesafe, Haymana için 1 saat 10 dakikada 88, 9 km yol, Polatlı için ise 1 saat 24 dakikada 115,6 km seyahat anlamına geliyor.

Şehir merkezine yakın olan Ankara Şehir Hastanesi'nde, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesi'nde ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nadir olsa randevu bulunabiliyor. Örneklem içindeki bölümlerde genel olarak göz hastalıkları ve deri ve zührevi hastalıklar bölümlerinde randevu bulmak daha zor iken diş hekimliği ve iç hastalıkları bölümlerinde daha fazla randevu bulunuyor.

ANKA Haber Ajansı'nın bir hafta boyunca bu dört bölüm için gözlemlediği randevular şöyle:

13 HAZİRAN

Göz hastalıkları bölümü: Aynı gün içinde sadece Nallıhan'daki devlet hastanesinde randevu var. Aynı haftada da merkeze yakın hastanelerde hiç randevu yok. Semt polikliniğinde ise randevu yok. Gün içinde ek randevu açılmadı.

Deri ve zührevi hastalıklar bölümü: Aynı güne randevu yok. En erken 24 Haziran'da Elmadağ'daki devlet hastanesinde var. Semt polikliniğinde ise randevu yok. Gün içinde ek bir randevu açılmadı.

Diş hekimliği (genel diş) bölümü: Aynı güne sadece Ayaş'taki devlet hastanesinde randevu var. Semt polikliniğinde ise en yakın randevu tarihi, 23 Haziran'da Mamak Ağız ve Diş Sağlığı'na bağlı Beşevler Ağız Diş Sağlığı Merkezi'nde (ADSM) görünüyor. Gün içerisinde yeni randevu açılmadı.

İç hastalıkları (dahiliye) bölümü: Aynı gün içinde birden fazla hastanede randevu var ama bu randevuların hiçbiri merkeze yakın hastanelerde değil. Haymana, Kahramankazan, Şereflikoçhisar, Nallıhan devlet hastanelerinde randevu var. Merkeze en yakın Akyurt'taki devlet hastanesinde var.

Semt polikliniklerinde ise 29 Mayıs Devlet Hastanesi Vilayetler Hizmet Birliği Semt Polikliniği ve Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ahmet Andiçen Semt Polikliniği'nde (Kolej/Kurtuluş) randevu var. Gün içerisinde hastanelerde randevu açılmazken 14 Haziran'a Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi 50. Yıl Yenimahalle semt polikliniğinde randevu açılmış.

14 HAZİRAN

Göz hastalıkları bölümü: Aynı gün içinde sadece Nallıhan devlet hastanesinden randevu var. Akşam saatlerinde ise Nallıhan, Şereflikoçhisar, Polatlı'daki hastanelerde randevu açıldı. Ertesi güne ise Beypazarı devlet hastanesinde açık randevu görüldü. Semt polikliniklerinde ise en yakın randevu, 28 Nisan da Dr. Abdurrahman Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Urankent Polikliniği'nde randevu var.

Deri ve zührevi hastalıklar bölümü: Aynı güne randevu yok ve gün içinde de randevu açılmadı. En yakın randevu, 27 ve 29 Haziran'da Elmadağ devlet hastanesinde görünüyor. Semt polikliniklerinde ise hiç randevu yok.

Diş hekimliği (genel diş) bölümü: Aynı gün içerisinde merkeze yakın hastanelerde randevu yok. Merkeze uzak ilçelerde ise Ayaş ve Nallıhan devlet hastanelerinde randevu var. Aynı gün açık olan en yakın randevu da 16 Haziran'da Polatlı ADSM'de açık. Gün içerisinde semt polikliniklerinde ise en yakın randevu, 23 Haziran'da Mamak ADSM'ye bağlı Siteler Ağız Diş Sağlığı Polikliniği'nde (ADSP) var.

Akşam saatlerinde, ertesi gün için Ayaş, Nallıhan, Karapürçek devlet hastaneleri ve Polatlı ADSM için yeni randevu açıldı. Semt polikliniklerinde ise Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi Batıkent Semt Polikliniği'nde randevu var. Bu poliklinik merkeze en yakın mesafede.

İç hastalıkları (dahiliye) bölümü: Aynı gün için Haymana, Kızılcahamam, Şereflikoçhisar Kahramankazan devlet hastanelerinde randevu var. Akşam ise ertesi gün için Haymana, Kahramankazan, Kızılcahamam, Şereflikoçhisar devlet hastanelerinde yeni randevu açıldı. Semt polikliniğinde ise 29 Mayıs Devlet Hastanesi Vilayetler Hizmet Birliği Semt Polikliniği, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hasköy Semt Polikliniği ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ostim Polikliniği'nde randevu var. Akşam saatlerinde, ertesi güne Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ahmet Andiçen Semt Polikliniği'nde, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hasköy Semt Polikliniği'nde randevu açıldı.

15 HAZİRAN

Göz Hastalıkları bölümü: Aynı gün için Nallıhan'da, ertesi güne de Polatlı'daki devlet hastanelerinde randevu var. Sonraki en yakın randevu, 21 Haziran'da Şereflikoçhisar'da, 22'sinde de Polatlı'daki hastanelerde var. Semt polikliniğinde ise randevu yok.

Deri ve zührevi hastalıklar bölümü: Aynı gün ve hafta için randevu yok. En yakın randevu, 27 Haziran'da Elmadağ'da ve 29 Haziran'da Kahramankazan'daki hastanelerde var. Semt polikliniğinde de randevu yok. Akşam bakıldığın da 28 Haziran'a Elmadağ'a, 30 Haziran'a Kahramankazan'a ve 1 Temmuz'a da Polatlı ve Gölbaşı'ndaki hastanelere yeni randevular açıldığı görüldü.

Diş hekimliği (genel diş) bölümü: Aynı güne sadece Ayaş ve Nallıhan'da randevu var. Semt merkezine en yakın olarak Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden randevu anılabiliyor, fakat yalnızca gebe hastalara randevu veriliyor. Semt polikliniğinde de en yakın randevu, 24 Haziran'da Gölbaşı ADSM'ye bağlı Çayyolu ADSP'de ve 27 Haziran'da Mamak ADSM'ye bağlı Beşevler Polikliniği'nde var.

İç hastalıkları (dahiliye) bölümü: Aynı gün içinde Haymana, Kahramankazan, Şereflikoçhisar, Nallıhan, Akyurt, Kızılcahamam, Polatlı devlet hastanelerinde randevu var. Merkeze en yakın olarak ise Ankara Şehir Hastanesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Beytepe Şehit Murat Erdi Eker Devlet Hastanesi'nden randevu almak mümkün.

Semt polikliniklerinde de en yakın tarihli randevu, 16 Haziran Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hasköy Semt Polikliniği'nde, Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi 50. Yıl Yenimahalle Semt Polikliniği'nde ve Sincan Nafiz Körez Yenikent Mesa Semt Polikliniği'nde var.

16 HAZİRAN

Göz hastalıkları bölümü: Aynı gün için ne şehir merkezinde ne de ilçelerdeki hastanelerinde randevu var. En yakın randevu ertesi güne açık; 17 Haziran'da Nallıhan ve Kızılcahamam devlet hastanelerinde, 23 Haziran'da Polatlı ve Şereflikoçhisar devlet hastanelerinde ve 24 Haziran'da da Polatlı ve Beypazarı devlet hastanelerinde var. Semt polikliniğinde ise açık randevu yok.

Deri ve zührevi hastalıklar bölümü: Aynı gün için ne şehir merkezinde ne de ilçelerdeki hastanelerinde randevu var. En erken randevu, 28 Haziran'da Elmadağ'da 30 Haziran'da Kahramankazan'da ve 1 Temmuz'da da Ankara Şehir Hastanesi'nde var. Semt polikliniklerinde randevu yok.

Diş hekimliği (genel diş) bölümü: Aynı güne ne şehir merkezindeki hastanelerde ne de uzak ilçelerdeki hastanelerde randevu var. En yakın randevu ertesi gün için açık. 17 Haziran için Ayaş, Nallıhan, Polatlı, Şereflikoçhisar Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (gebeler için) ve Beytepe Şehit Murat Erdi Eker Devlet Hastanesi'nde randevu var. Aynı gün için 75. Yıl ADSM'ye bağlı Kalecik ADSP'de randevu var. Sonraki en yakın randevu da 23 Haziran'da Sincan ADSM'ye bağlı Güdül ADSP'de.

İç hastalıkları (dahiliye) bölümü: Aynı gün için Nallıhan, Kızılcahamam, Haymana, Kahramankazan, Polatlı, Çubuk, Gölbaşı devlet hastanelerinde ve Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde randevu var. Sonraki en yakın randevular da 20 Haziran'da Kızılcahamam, Şereflikoçhisar ve Elmadağ'daki hastanelerde açık.

17 HAZİRAN

Göz hastalıkları bölümü: Aynı gün için Nallıhan ve Mamak devlet hastanelerinde, Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde randevu var. Sonraki en yakın randevu da 22 Haziran'da Polatlı devlet hastanesinde. Semt polikliniğinde randevu yok.

Deri ve zührevi hastalıklar bölümü: Aynı güne randevu yok. En yakın randevu, 27 Haziran'da Kahramankazan ve 28 Haziran da Elmadağ devlet hastanelerinde var. Semt polikliniklerinde ise aynı gün, Sincan Nafiz Körez Devlet Hastanesi 12. Cadde Semt Polikliniği'nde randevu var.

Diş hekimliği (genel diş) bölümü: Aynı gün Ayaş, Nallıhan, Polatlı devlet hastanelerinde randevu var. Sonraki en yakın randevu, 20 Haziran'da Polatlı'da. Semt polikliniğinde de aynı güne randevu yok. En yakın randevular, 21 Haziran'da 75. Yıl ADSM'ye bağlı Kalecik Polikliniği'nde ve 28 Haziran'da Mamak ADSM'ye bağlı Beşevler Polikliniği'nde var.

İç hastalıları (dahiliye) bölümü: Aynı gün için Nallıhan, Haymana, Kahramankazan, Polatlı, Çubuk, Kızılcahamam devlet hastanelerinde randevu var. Semt polikliniklerinde de aynı gün için, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hasköy Semt Polikliniği'nde randevu mevcut. Sonraki en yakın randevu, 21 Haziran'da Yenimahalle Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ostim Semt Polikliniği'nde açık.

ANKA / Güncel