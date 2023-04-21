Ankaralı Sanatçılar, Depremzedelere 100 Kalıcı Konut Yapılması İçin Bağış Sergisi Açtı, 26 Nisan'da Müzayede Var

Ankara Ticaret Odası (ATO), Tüm Sanat Galerileri Derneği, Birleşmiş Ressamlar Heykeltıraşlar Derneği, Sanatçı Kadınlar Derneği paydaşlığı ile afet bölgesindeki depremzedelere 100 kalıcı konut yapılması için bağış sergisi açtı. Müzayede öncesi eserlerin ön gösterimi yapıldı. Tüm Sanat Galerileri Derneği Başkanı Meral Öztürk, “6 Şubat, hepimizin beynine kazındı. Çok kötü izler bıraktı. Bunları atmak mümkün değil. Bizler, sanatçılar, malzememiz boya, fırça, tuval, kil ile üreterek ve bunların oluşturduğu, insanlara verdiği hoşluklarla, iyileştirici yapısıyla katkı sunabiliriz diye düşündük. Bu projenin de tüm gelirinin aktarılacağı yerden dolayı tüm sanatçılarımızla bağış yapma kararı aldık” dedi.

Haber : CEREN BALA TEKE - Kamera: UMUT DOĞAN

Ankara Ticaret Odası (ATO), Tüm Sanat Galerileri Derneği, Birleşmiş Ressamlar Heykeltıraşlar Derneği, Sanatçı Kadınlar Derneği paydaşlığı ile afet bölgesindeki depremzedelere 100 kalıcı konut yapılması için bağış sergisi açtı. Müzayede öncesi eserlerin ön gösterimi yapıldı. Tüm Sanat Galerileri Derneği Başkanı Meral Öztürk, "6 Şubat, hepimizin beynine kazındı. Çok kötü izler bıraktı. Bunları atmak mümkün değil. Bizler, sanatçılar, malzememiz boya, fırça, tuval, kil ile üreterek ve bunların oluşturduğu, insanlara verdiği hoşluklarla, iyileştirici yapısıyla katkı sunabiliriz diye düşündük. Bu projenin de tüm gelirinin aktarılacağı yerden dolayı tüm sanatçılarımızla bağış yapma kararı aldık" dedi.

ATO, deprem bölgesine 100 kalıcı konut yapılması için Tüm Sanat Galeriler Derneği, Birleşmiş Ressamlar Heykeltıraşlar Derneği, Sanatçı Kadınlar Derneği paydaşlığı ile Ankara CerModern'de bir bağış sergisi açtı. Sergiye Ankaralı sanatçılar da eserleriyle destek veriyor. Sergiye eserleriyle katılan dernek başkanları ve ressamlar ayrıntıları ANKA Haber Ajansı'na aktardı.

Tüm Sanat Galerileri Derneği Başkanı Meral Öztürk, şunları söyledi:

"Biz, sanat galerilerinin birleştirdiği ve oluşturduğu bir kurumuz. Derneğimiz 1995 yılında kuruldu. O günden bugüne de faaliyetlerini eksiksiz olarak devam ettirmektedir. Ankara Ticaret Odası'nın bu projesi kapsamında da yürütücülüğü bizden rica ettiler. Biz de Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği, Sanatçı Kadınlar Derneği ve RC Müzayede ile bu projeye ev sahipliği yapmaya karar verdik. Ben aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik bölümü mezunuyum. Alanım aslında seramik. Birleşik Sanatlarda da yüksek lisansımı tamamladım. Eserimle de bağışta bulundum. Burada 100'ün üzerinde sanatçı arkadaşımızla Ankara Ticaret Odası'nın yapmış olduğu konut projesine destek vermek için bir araya geldik. Ben de 'Çalışmamla bu desteğe bir tuğla koyabilir miyim' diyerek desteklerimi verdiğim bir çalışma. Müzayedemiz olacak. Burada ön gösterimde şu anda. İzleyicilerle buluşturuldu. 29 Nisan'da da bu bir müzayede ile Ankara Ticaret Odası'nın Meclis Salonu'nda satışa sunulacak. Sanırım orada gerekli izleyici, alıcı, koleksiyoner bir araya geldiği zaman güzel bir sinerji yaratıp bir tane konutu inşallah bizler yapabiliriz.

"PROJENİN TÜM GELİRİNİN AKTARILACAĞI YERDEN DOLAYI TÜM SANATÇILARIMIZLA BAĞIŞ YAPMA KARARI ALDIK"

6 Şubat, hepimizin beynine kazındı. Çok kötü izler bıraktı. Bunları atmak mümkün değil. Bizler, sanatçılar, malzememiz boya, fırça, tuval, kil ile üreterek ve bunların oluşturduğu, insanlara verdiği hoşluklarla, iyileştirici yapısıyla katkı sunabiliriz diye düşündük. Bu projenin de tüm gelirinin aktarılacağı yerden dolayı tüm sanatçılarımızla bağış yapma kararı aldık. Ankara Ticaret Odası, ev sahipliğinde, ticaret ve sanatın birleştiği bir yeni yapının oluşmasına da öncülük etti. Kötü bir olayla bu oldu belki ama biz, birlikte iyileşeceğiz. Başka konularda da bir araya geleceğiz. Bu sergi bunun ilk adımı oldu diyebilirim. O nedenle de çok mutluyum. Bütün sanatçı arkadaşlara ve katılımcılara da çok teşekkür ediyorum. Güzel bir sinerji yarattık."

"SANATLA BİR KATKIDA BULUNMAK SANATIN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜNÜN ORTAYA ÇIKARILMASI İÇİN DE ÖNEMLİ"

Sanatçı Kadınlar Derneği Başkanı Yasemin Coşkun:

"Sanatçı Kadınlar Derneği, 2008 yılında Ankara'da kuruldu. Şu an 30 aktif üyesi olan, özellikle sosyal sorumluluk projelerinde yer almayı seven, kavramsal sanat üzerine sergiler açan bir plastik sanatlar derneğiyiz. Depremle ilgili ATO'nun bağış sergisi için davet aldık. İnceledik ve sanatla bir katkıda bulunabileceğimizi ve bundan da büyük bir haz duyacağımızı tartışarak, aramızda kararlaştırarak bu sergiye katıldık. Müzayede olacak. Bütün Ankara halkının da buna katılıp deprem bölgesine katkıda bulunmasını bekliyoruz. CerModern'de sergi olmuş olması bir kere doğal olarak çok güzel. Ayrıca deprem bölgesine gidecek olan bağışların olduğu bir sergide bulunmak ayrıca benim için çok önemli. Çünkü sanatla bir katkıda bulunmak sanatın iyileştirici gücünün ortaya çıkarılması için de önemli diye düşünüyorum."

"BÖYLE BİR SERGİDE YER ALMAKTAN ÇOK MUTLUYUM"

Sanatçı Kadınlar Derneği ikinci Başkanı Şükran Ersoy:

"Böyle bir sergide yer almaktan çok mutluyum. Genelde resimlerimde doğadan esinlendiğim lekeler bulunuyor. Bu eserimde Franz Kafka'nın Milena'ya Mektuplar adlı yapıtından esinlenerek böyle bir iş çıkardım. Kenarında da zaten Kafka'nın Milena'ya yazdığı güzel sözler var. Aşk dolu sözler var."

"BÖYLE BİR SERGİYİ NFT OLARAK DA GERÇEKLEŞTİRİP GELİRİNİ YİNE DEPREMZEDELERE BAĞIŞLAYALIM"

Ressam Fulya Turan:

"Değişik teknikler kullanarak eserler üretiyorum. Genellikle yağlı boya çalışıyorum. Anlatım dili olarak farklı yöntemler deniyorum. Bu, geçmişteki seriden bir eser. Konusu da çatışma. Beş tane aforizmadan oluşan bir serinin parçası. Çatışmanın özünde anlattığı şey; hem bireyin birey olabilmesi için çatışması gereği hem de toplum içinde gelişmenin olabilmesi, yeni seslerin çıkabilmesi için içsel çatışmanın kaçınılmazlığı. Tabii çatışma derken şiddet kullanarak bir çatışmadan bahsetmiyoruz ama tabii ki farklı fikirler olmadan birtakım değişik sonuçlara ulaşmak söz konusu olmayacak. Bu sergide olmaktan çok mutluyum. Hizmet ettiği amaçtan dolayı içinde olmaktan gurur duyuyorum. Bir şey teklif etmek istiyorum. Bunun gibi bir sergiyi lütfen sayısal ortamda ve NFT platformunda gerçekleştirelim. Yine gelirini depremzedelere bağışlayalım. Böylece hem Ankara'daki sanat dünyası yeni bir uygulamayla tanışsın. Koleksiyonerlerimizin koleksiyonlarına birer NFT eser girmiş olsun."