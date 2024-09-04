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Ankaralı kadının çantasından 500 bin lira değerinde altın çalındı

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Ankara'nın Evren ilçesinde bir dinlenme tesisinde unutulan çantadan çalınan altınların değeri 500 bin lira olarak belirlendi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

ANKARA'nın Evren ilçesinde Melis A.'nın (39) dinlenme tesisinde unuttuğu çantadaki 500 bin lira değerindeki altın çalındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ankara-Niğde Otoyolu üzerinde, Evren ilçesi yakınındaki bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Niğde'den Bursa'ya giden Melis A., yolcu otobüsünün mola verdiği tesiste, içerisinde altınlarının olduğu çantayı unuttu. Bursa'da otobüsten inince çantasının olmadığını fark eden Melis A., durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine Şereflikoçhisar Jandarma Komutanlığı ekipleri, tesise gidip inceleme yaptı. Jandarma çantaya ulaşırken, içindeki 8 gram altın, 4 yarım altın, 4 ata altını, 2 tam altın ve 13 çeyrek altının çalındığı belirlendi.

Şereflikoçhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılırken, jandarma ekipleri 500 bin lira değerindeki altınları çalan şüpheli ya da şüphelileri arıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Soruşturma Hırsızlık Güvenlik Güncel

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