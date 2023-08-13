Ankaragücü maçının ardından (1)

Kemal Özdeş Böyle bir maçta kazanmak takımımı ve izleyenleri mutlu etti

Tolunay Kafkas Berabere bitiyor derken mağlup olduk

Olgucan KALKAN - Serhan TÜRK İSTANBUL,(DHA)- Süper Lig'in 1'inci haftasında Kasımpaşa sahasında MKE Ankaragücü'nü uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ve Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, mücadeleyi değerlendirdi.

Son dakikada kazanmanın kendilerini çok mutlu olduğunu dile getiren Kemal Özdeş, Son dakika kazanmak böyle bir maçtan sonra takımımı, izleyenleri mutlu etti. Oldukça tempolu bir maç oynandı. Oyunun ilk 30 dakikasında her şey yolundaydı. Doğru işler yaptık golden sonra birkaç fırsat daha bulduk. Devrenin son 10 dakikasında kendi yarı alanımızdan çıkamadık, baskıyla karşılaştık. İkinci yarı yine 2-0 olana kadar pozisyonlarımız da var. Doğru oynayan taraftık. Oyun rahatladık derken bugün ilk kez çıkarken kaptırdığımız top faul oldu ve Efkan güzel bir gol attı. Onlar 16 kişiyle oynadı. Biz sadece 1 oyuncu değiştirdik. 2-2'den sonra da hemen cevap verdik. Yine önde hareketli olarak pozisyonlar üretmeye başladık. Son dakikada Ben Ouannes'in golüyle kazandık. Oldukça iyi bir gün bugün. 6 haftadır takımımız oluşturmaya çalışıyoruz. Eksikler var. Aramıza gençler katıldı. Ankaragücü'nü de kutluyorum. Hem takımımız oluşturmaya devam edeceğiz hem de sıkı çalışıp bu atmosferi yaşatmak için uğraşacağız ifadelerini kullandı.

3 OYUNCU ALACAĞIZ

Takıma 3 oyuncu daha transfer etmek istediklerini dile getiren Özdeş, Ön tarafa 2 oyuncu almaya planlıyoruz. İstediğimiz oyuncu olsun istiyoruz. Hem bizim takımımız değerli kılacak hem de genç oyunculara katkı yapacak oyuncular istiyoruz. 3 oyuncu alacağız. Bunun yanında yerli oyuncu da katacağız. Bizim 2006 yıl doğumlu oyuncularımız iyi geldi. Onlara da süre verebilirsek, onları da oynar hale getirebilirsek amacımıza ulaşacağız. 3, 4 hafta devam edecek bu çalışmalar dedi.

İYİ TAKIMDA GENÇ OYUNCULAR DAHA İYİ GELİŞİYOR

Altyapıdan oyuncu üretmek istediklerini söyleyen Kemal Özdeş, şu ifadeleri kullandı

Üretelim istiyoruz. Geçen yıllarda hem transfer ettiğimiz oyuncular hem de altyapıdan çıkarttığımız oyuncular büyük takımlara transfer oldu. İyi çalışan bir akademimiz var. Artık günümüzün bütçeleri gözetildiğinde bu zorunluluk haline geldi. Daha fazla genci nasıl barındırırız ona bakıyoruz. İyi takımda genç oyuncular daha iyi gelişiyor.

YASİN ÖZCAN HER BÖLGEDE OYNAYABİLİYOR

Geçtiğimiz sezon sol bek olarak görev yapan, Ankaragücü maçında ise sol stoperde forma giyen Yasin Özcan ile ilgili de konuşan Özdeş, Her bölgede oynayabiliyor. Futbola başladığında sol öndeydi. Sonrasında sol bek oldu. Yaşına rağmen sorumluluk aldı. Büyürken de sol stopere geldi. Orada da oynuyor. Özellikli bir oyuncu. Oyunu çok iyi anlayan bir oyuncu. Taktik boyutunu iyi çözüyor. Ürettiğimiz zaman mutlu oluyoruz. Vizyonlarımızdan bir tanesi de bu. Bu sene genç oyuncuları daha sık göreceğiz diye düşünüyorum ifadelerini kullandı.

TOLUNAY KAFKAS BERABERE BİTİYOR DERKEN MAĞLUP OLDUK

Maçın bazı anlarını iyi bazı anlarını kötü oynadıklarını dile getiren Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas Maça baktığınız zaman bizim de kazanacağımız pozisyonlar oldu. Berabere bitiyor derken maalesef mağlup olduk. Benim canımı sıkan şey, çok fazla git, gel oldu. Bu benim antrenörlük kariyerimde yok. Pres oyununu iyi oynatan teknik direktörlerden bir tanesiyim. Başlangıçlar zor oluyor. Kaybederek başladık umarım bundan sonra toparlar ve maç kazanmaya başlarız diye konuştu.

ÜLKE 3'LÜ SAVUNMAYI SEVMİYOR

Oyuncuları bireysel olarak yargılamanın doğru olmadığını belirten Kafkas, Oyuncu hata yapmadı, hata varsa benimdir. Bireysel olarak yargılamak doğru değil. Türkiye'de bir algı var, bunu kırmak mümkün değil. Kulüp başkanları bile 3'lü oynanmayacağını söylüyor. 4'lüye dönebiliriz. Önemli olan diziliş değildir. Oyun anlayış prensibidir. Derdimizi anlatmak da çok zor. Yapacak bir şey yok. Neden 3'lü oynadığını, bunları uzun uzun teknik bağlamda anlatmak lazım. Ülke 3'lüyü sevmiyor şeklinde konuştu.

2 KANAT OYUNCUSU GELECEK

Transfer çalışmaları hakkında da bilgiler veren Kafkas, şöyle konuştu 2 tane kanat oyuncusu gelecek. Ama bu takımın 1 stoper ve 1 ön liberoya ihtiyacı var.

GEÇEN SENEDEN GERİYE GİTTİK, BU BİR GERÇEK

Kafkas, oyun anlayışları olduğunu dile getirerek, İlk geldiğimiz gün presle, savunma arkasına atılan toplarla en kısa yollar kaleye gitmek istiyoruz dedik. Bunun çok fazla detayları var. Bugün presi istediğimiz gibi yapamadık. Bazı oyuncu profillerinden kaynaklanan sıkıntılar vardı. Oyunun her dakikasında pres yapmak mümkün değil. Bunun yanında 3'lüden sonra 5-4-1'e dönerek rakibi yana ve geriye oynatmaya çalışıyoruz. Bunlar kolay değil. Geçen seneden dezavantajımız bazı gelen oyuncuların buna ayak uyduramaması. Geçen seneden geriye gittik, bu bir gerçek. Bugün değişikliklerden sonra 4-2-3-1 gibi oynamaya başladık. Bu oyun iki tane gol getirdi ama iş biraz mahalle maçına döndü. Bu benim tarzım değil dedi.

TÜRKİYE'NİN EN İYİ ANTRENÖRLERİNDEN BİRİYİM

Türkiye'nin en iyi antrenörlerinden birisi olduğunun altını çizen Kafkas, Sorumluluk bende. Hedefe gideriz, gitmeyiz ama bedelini öderim. Benim bir problemim yok. Bu konuda mütevazı değilim. Türkiye'nin en iyi antrenörlerinden biriyim, çok çalışkanım. Başkaları gibi burada hikaye, masal anlatmayı sevmiyorum. Bu iş bedel işi. Sorumluluk benim. Beceremediğim yerde Ankaragücü'ne zarar vermem. Sorumluluğu taşıyabilecek hem yürek hem de adamlık bende var diye konuştu.

Kafkas, başkan Faruk Koca'nın sezonu ilk 5'te bitirme hedefiyle ilgili ise Doğru bir hedef değil. Ankaragücü'nün hedefi şu anda doğru değil şeklinde konuştu.