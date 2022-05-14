Ankaragücü - Boluspor maçında tribünler karıştı - Haberler

Ankaragücü - Boluspor maçında tribünler karıştı
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Boluspor maçında tribünler karıştı.
Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Boluspor maçında tribünler karıştı. Sahaya girmeye çalışan bazı taraftarlara polisler müdahale etti.
Spor Toto 1. Lig'de oynanan MKE Ankaragücü - Boluspor maçının son anlarında tribünlerde gerginlikler yaşandı. Tansiyonun yükseldiği dakikalarda sahaya gitmek isteyen bazı Ankaragücü taraftarına polis ekipleri müdahale etti. Ekiplerin müdahalesinin ardından olaylar yatıştı.
(Ali Nargüner - Oğuzhan Halil Özbek/İHA)
İhlas Haber Ajansı / Güncel