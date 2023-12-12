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Ankaragücü Başkanı Hakeme Saldırdı

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MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e saldırdığı gerekçesiyle tutuklandı. Koca, suçlamaları kabul etmedi ve hakemin yanlış kararları ve tahrik edici davranışlarının saldırıya sebep olduğunu savundu.

Süper Lig'de dün akşam yapılan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e saldıran MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ifadesinde, "Hakemin verdiği yanlış kararlar ve tahrik edici davranışlarından dolayı bu olay gelişmiştir. Amacım hakeme sözlü tepki gösterip yüzüne tükürmekti, bu esnada hakemin yüzüne bir tokat attım. Benim atmış olduğum tokat kırığa sebebiyet vermez." beyanında bulundu.

Kulüp Başkanı Koca'nın da arasında olduğu 3 şüpheli savcılık sorgusunun ardından, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" ve "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama" suçlarından tutuklandı.

Hakimlikteki ifadesinde, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Faruk Koca, şu savunmayı yaptı:

"Hakemin verdiği yanlış kararlar ve tahrik edici davranışlarından dolayı bu olay gelişmiştir. Benim amacım hakeme sözlü tepki gösterip, yüzüne tükürmekti, bu esnada hakemin yüzüne bir tokat attım. Benim atmış olduğum tokat kırığa sebebiyet vermez. Benim atmış olduğum tokattan sonra hakem yaklaşık 5-10 saniye ayakta durdu. Daha sonra kendisini yere attı. Kalp rahatsızlığım bulunması sebebiyle de beni olay yerinden hemen uzaklaştırdılar. Ben bunun dışında gerçekleşen hiçbir olaydan haberdar değilim."

Kaynak: AA / Güncel

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