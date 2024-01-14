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Ankarada akaryakıt istasyonunda kaza: 2 araç ve 1 kişiye çarptı

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Ankara'nın Mamak ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen kazada, sürücüsünün manevrası sonucu savrulan otomobil, 2 araca ve 1 kişiye çarptı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

ANKARA'nın Mamak ilçesinde sürücüsünün manevrası ile savrulup, akaryakıt istasyonundaki 2 araca ve 1 kişiye çarpan otomobilin karıştığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Çiğiltepe Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Turgut Özal Bulvarı'nda seyreden otomobilin sürücüsü, akaryakıt istasyonuna girmek için son anda manevra yaptı. Bu sırada savrulan araç, park halindeki otomobile ve yanındaki kişiye çarptı. Yere düşen kişi yaralanırken, savrulan araç istasyondaki başka otomobile çarparak durdu. Kaza anı istasyonun güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güvenlik Soruşturma Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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