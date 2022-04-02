Ankara-Zonguldak yolu, heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı
AA - İsmail Kabasakal - Güncel
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Ankara-Zonguldak kara yolu, Yeniçağa ve Mengen arasında meydana gelen heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapatıldı.
Ankara-Zonguldak kara yolu, Yeniçağa ve Mengen arasında meydana gelen heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapatıldı.
Akşam saatlerinde D-750 kara yolunun Yumrutaş köyü mevkisinde heyelan oldu. Yolun yaklaşık 60 metrelik kısmına kayan toprak nedeniyle ulaşım çift yönlü trafiğe kapatıldı.
Olay yerine gelen karayolları ekipleri yolun açılması için çalışma başlattı.
Polis ekipleri Zonguldak'tan Yeniçağa istikametine gidecek sürücüler ile Yeniçağa'dan Zonguldak istikametine gitmek isteyen sürücülerin geçişlerine izin vermiyor.