Ankara-Zonguldak kara yolunda cayrokopter destekli trafik denetimi
Ankara-Zonguldak kara yolunun Mengen kesiminde cayrokopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, cayrokopter destekli denetimde kurallara uymayan sürücüleri tespit etti. Havadan kural ihlali yaptığı belirlenen sürücüler, yol üzerinde bulunan kontrol noktasında jandarma ekiplerince durduruldu. Ekiplerce 157 aracın kontrol edildiği denetimlerde, 4 sürücüye kural ihlalinden toplam 5 bin 280 lira idari para cezası uygulandı, 1 araç trafikten men edildi.
Ankara- Zonguldak kara yolunun Mengen kesiminde cayrokopter (pervaneli ve döner kanatlı hava aracı) destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, cayrokopter destekli denetimde kurallara uymayan sürücüleri tespit etti.
Havadan kural ihlali yaptığı belirlenen sürücüler, yol üzerinde bulunan kontrol noktasında jandarma ekiplerince durduruldu.
Ekiplerce 157 aracın kontrol edildiği denetimlerde, 4 sürücüye kural ihlalinden toplam 5 bin 280 lira idari para cezası uygulandı, 1 araç trafikten men edildi.