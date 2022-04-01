ANKARA YOLUNDA ZİNCİRLEME KAZA - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ANKARA YOLUNDA ZİNCİRLEME KAZA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Ankara kara yolunda meydana gelen zincirleme kazada 2'si kamyon 8 araç birbirine girdi.

SAMSUN (DHA) - Ankara kara yolunda meydana gelen zincirleme kazada 2'si kamyon 8 araç birbirine girdi. Kazada kamyonun dorsesindeki buğdaylar yola savruldu.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Samsun- Ankara yolu otogar mevkisinde meydana geldi. Samsun'dan Ankara'ya giden sürücü ve plaka bilgileri bilinmeyen otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan başka bir otomobil ile çarpıştı. Arkadaki araçların da bu sırada çarpışmasıyla 2'si kamyon 8 aracın karıştığı zincirleme kaza oldu. Kazada çarpışan kamyonlardan birinde dorsesinde bulunan buğdaylar yere döküldü. Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Araçlarda hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı. Yolda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, ulaşım aksadı. Araçların ve buğdayların yoldan kaldırılmasının ardından trafik, tek şeritten sağlandı.

ANKARA YOLUNDA ZİNCİRLEME KAZA

ANKARA YOLUNDA ZİNCİRLEME KAZA

ANKARA YOLUNDA ZİNCİRLEME KAZA

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tragger, Samsun, Ankara, Kaza, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title