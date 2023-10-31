Ankara YHT Garı Çevresinde Şüpheli Paket Uygulaması Yapıldı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı çevresinde güvenlik önlemleri alınarak bomba imha uzmanlarınca şüpheli paket uygulaması yapıldığını duyurdu. Yapılan incelemede paketin boş olduğu belirlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı çevresinde güvenlik önlemleri alınarak bomba imha uzmanlarınca şüpheli paket uygulaması yapıldığını bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Tandoğan - Yüksek Hızlı Tren Garı çevresinde güvenlik önlemleri alınarak bomba imha uzmanlarımız tarafından şüpheli paket uygulaması yapılmıştır. Yapılan incelemede paketin boş olduğu belirlenmiştir. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."