ANKARA Yenimahalle Eğitim Araştırma Hastanesi'ne yaralıların gelmesi bekleniyor (Ek görüntü eklendi)
Ankara.
ANKARA Yenimahalle Eğitim Araştırma Hastanesi'ne yaralıların gelmesi bekleniyor (Ek görüntü eklendi)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ANKARA Yenimahalle Eğitim Araştırma Hastanesi'ne yaralıların gelmesi bekleniyor (Ek görüntü eklendi)
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