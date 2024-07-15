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Ankara Yenimahalle'de Oto Sanayi Sitesi'nde Yangın Çıktı

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Başkent Oto Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın sonucunda dükkanlarda hasar oluştu.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Başkent Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre,1754. Sokak'ta henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gönderilen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla dükkanlarının kapısını çekiçle kıran esnaf içerdeki araçları çıkardı.

Ankara'nın birçok noktasından görülen ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Yenimahalle İtfaiye Ankara Olaylar Yaşam Güncel Haberler

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