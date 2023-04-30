Üye Girişi
Haberi Paylaş
Ankara'ya Şehit Ateşi Düştü

Ankara'ya Şehit Ateşi Düştü

Güncel Haberler

Suriye'nin Tel-Abyad bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında PKK/PYD terör örgütü tarafından, bombalı saldırı yapmak üzere hazırlanan patlayıcı maddelerin imhası sırasında şehit olan polis memuru Özgür Barçın'ın acı haberi Ankara'nın Sincan ilçesindeki ailesine verildi. Şehit Özgür Barçın'ın Sincan'daki baba evine taziye çadırı kuruldu. Evli ve 3 çocuğu olduğu öğrenilen Şehit Özgür Barçın'ın cenazesinin Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndan törenle Ankara'ya uğurlanacağı belirtildi.

ANKARA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Suriye'nin Tel-Abyad bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında PKK/PYD terör örgütü tarafından, bombalı saldırı yapmak üzere hazırlanan patlayıcı maddelerin imhası sırasında şehit olan polis memuru Özgür Barçın'ın acı haberi Ankara'nın Sincan ilçesindeki ailesine verildi. Şehit Özgür Barçın'ın Sincan'daki baba evine taziye çadırı kuruldu.Evli ve 3 çocuğu olduğu öğrenilen Şehit Özgür Barçın'ın cenazesinin Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndan törenle Ankara'ya uğurlanacağı belirtildi.

Barış TAŞKIRAN/ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış Taşkıran - Güncel

Suriye Sincan Ankara Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title