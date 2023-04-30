Ankara'ya Şehit Ateşi Düştü

Suriye'nin Tel-Abyad bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında PKK/PYD terör örgütü tarafından, bombalı saldırı yapmak üzere hazırlanan patlayıcı maddelerin imhası sırasında şehit olan polis memuru Özgür Barçın'ın acı haberi Ankara'nın Sincan ilçesindeki ailesine verildi. Şehit Özgür Barçın'ın Sincan'daki baba evine taziye çadırı kuruldu. Evli ve 3 çocuğu olduğu öğrenilen Şehit Özgür Barçın'ın cenazesinin Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndan törenle Ankara'ya uğurlanacağı belirtildi.