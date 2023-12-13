Ankara'ya iş makinesi götüren TIR şoförü karbonmonoksit gazından zehirlendi

AZERBAYCAN'dan Ankara'ya iş makinesi götüren TIR'a öncülük eden hafif ticari aracın şoförü Mehmet Çelik (63), gece, açık bıraktığı ısınma sisteminden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. TIR sürücüsü Adem Şen'in (28) arka camı kırıp baygın halde bulduğu Çelik, hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde, Yakutiye ilçesinde Otoban Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Mehmet Çelik adlı sürücü, 34 DZM 280 plakalı hafif ticari aracıyla, Azerbaycan'dan yüklenen iş makinesini taşıyan Adem Şen'in kullandığı 34 UP 2014 plakalı TIR'a öncülük etti. TIR ve öncü araç, gece geç saatlerde Erzurum'a ulaşınca, sürücüler Yakutiye ilçesinde sanayi sitesinin girişindeki Mus'ab Bin Umeyr Cami yanında mola verdi. Yatak haline dönüştürdüğü hafif ticari aracın arka bölümünde uyuyan Mehmet Çelik'i sabah uyandırmaya giden Adem Şen, hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Aracın arka camını kırıp kilitli kapıyı açan Şen, baygın haldeki arkadaşının oksijen almasını sağladı.

ISINMA SİSTEMİNDEN KARBONMONOKSİT SIZMIŞ

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekibinin ambulansa aldığı Mehmet Çelik'in, aracında gece yatarken açık bıraktığı ısınma sisteminden sızan karbonmonoksit gazından etkilendiği ve vücudundaki oksijen oranının düştüğü belirlendi. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki müdahalesi sonrası Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Çelik'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Azerbaycan'dan Ankara'ya iş makinesi götürdüklerini söyleyen TIR sürücüsü Adem Şen, "Öncü aracın şoförünü sabah uyandıramadım. Daha sonra arka camı kırıp kapıyı açtık. Baygın bir haldeydi. Şimdi kendini topladı biraz. Ambulansla hastaneye götürüyoruz" dedi. (DHA)