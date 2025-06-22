Ankara'ya Dünyanın 3. En Uzun Çelik Çatı Açıklığına Sahip Stadyum İnşa Ediliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) işbirliğiyle, Ankara'da yıkılan 19 Mayıs Stadyumunun yerine dünyanın en uzun çelik çatı açıklığına sahip 3'üncü stadyumunu inşa ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ankara'da 2018'de yıkılan 19 Mayıs Stadyumunun yerine TOKİ tarafından inşasına başlanan komplekste çalışmalar hızla devam ediyor.

Yüzde 65'i tamamlanan stadyum, ABD ve Çin'in ardından 285 metreyle dünyanın en uzun çelik çatı açıklığına sahip 3'üncü stadyum olacak.

Futbol topu şeklinde inşa edilen stadyum kompleksinde konferans salonu, müze, kafeterya, eğitim odaları, atölyeler ve birçok branşta spor salonu da yer alacak.

"Sporun kalbi burada atacak"

UEFA ve FIFA kriterlerine göre 160 bin metrekare alan üzerine inşa edilen stadyum tamamlandığında 45 bin seyirciyi ağırlayabilecek.

Bakan Murat Kurum ile Bakan Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesaplarından stat inşaatının görüntülerini paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Başkentimizin yeni stadyumu hızla yükseliyor. Projemiz tamamlandığında sporun kalbi burada atacak." ifadelerini kullandı.