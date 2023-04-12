Ankara'ya 3,3 km uzunluğundaki yeni metro hattı açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

"AKM-Gar- Kızılay Metro Hattı, Ankara'nın farklı ulaşım ağlarını birbirine bağlayan, bu özelliği ile de 3,3 kilometre uzunluğunun ve 3 istasyonun ötesinde bir öneme sahiptir. Bu metron bu muhteşem gar istasyonu üzerinden Yüksek Hızlı Trene, Başkentray'a ve Ankaraya aktarma yapabilecek. Adliye istasyonundan yine Başkentraya geçilebilecek. Böylece Ankara'ya sadece son 7 yılda daha önce var olan 23 kilometrelik raylı sistemlere ilave olarak Kızılay-Çayyoluyla 16,6 kilometrelik, Batıkent-Sincan ile 15,4 kilomtrelik, Keçiören- Akm ile 9,2 kilomtrelik; bugünde AKM-Kızılay ile 3,3 kilomtrelik olmak üzere toplamda 44 buçuk kilometrelik metro hattını kazandırmış olduk"