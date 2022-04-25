Ankara ve Şanlıurfa'da yaşayan sığınmacılara erzak ve giyecek yardımı

ŞANLIURFA (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçiliği ile Deniz Feneri Derneği, Ankara ve Şanlıurfa'da bulunan ihtiyaç sahibi sığınmacılara gıda kolisi ve çocuklar için bayramlık giyim yardımı yaptı.

Erzak ve giyim yardımı dağıtımı, BAE'nin Ankara Büyükelçiliği ile Deniz Feneri Derneği yetkililerinin katılımıyla Ankara'nın Altındağ ilçesinin 3 mahallesinde gerçekleşti.

Zayed İnsani Yardım Vakfı ve BAE Kızılayının bağışladığı 1100 gıda kolisini Ankara'da dağıtan yetkililer, yarın da Şanlıurfa'da 1100 gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

BAE'de başlayan "Bir Milyar Yemek" girişimi kapsamında 50 ülkede yürütülen gıda yardımı kapsamında Ankara ve Şanlıurfa'da 1440 çocuğa bayramlık kıyafet yardımı da yapıldı.