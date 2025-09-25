Ankara ve Moskova Arasında Dostluk Protokolü İmzalandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve Moskova Belediyesi arasında dostluk ve işbirliği protokolü imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ABB Başkanı Mansur Yavaş, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşme kapsamında, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Moskova Belediyesi arasında dostluk ve işbirliği protokolü imzalandı.

Burada konuşan Yavaş, Moskova heyetini Ankara'da ağırlamaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki iyi ilişkilerin, Ankara ile Moskova arasında 1992'den bu yana sürdürülen dostluk bağlarıyla her geçen gün geliştiğini, bilgi ve tecrübe paylaşımıyla kentsel hizmetlerin kalitesini artırmayı önemsediklerini vurguladı.

Moskova'daki dönüşüm ve gelişimi yakından takip ettiğini, 1999'da Belediye Başkanı olarak ilk yurt dışı ziyaretini Moskova'ya yaptığını aktaran Yavaş, o günden bu yana tarihi mirasın korunması, rekreasyon alanlarının geliştirilmesi ve modern kentsel düzenlemelerle Moskova'nın örnek başkentlerden biri olduğunun altını çizdi.

İki şehir arasında kültür, turizm, tarım ve sosyal projeler alanında işbirliklerinin güçleneceğine işaret eden Yavaş, "Türkiye ve Rusya ekonomilerinin birbirini tamamlayan yapısı, işbirliği gerektiriyor. Düzenlenen Ankara-Moskova İş Forumu da bu ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Yavaş ayrıca, iki ülkenin kültürel değerlerini buluşturacak "Yunus Emre ve Yuri Gagarin Anıtları Projesi" için de desteklerini yineleyerek, pandemi nedeniyle uzayan sürecin kısa sürede tamamlanacağını ve eserin halkla buluşacağını bildirdi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ise Ankara ile Moskova arasında imzalanan bu protokolün, iki şehir arasında kültürel, ekonomik ve sosyal ilişkilerin daha da gelişmesine katkı sağlayacağını belirterek, Ankara'nın modernleşme sürecini yakından takip ettiklerini, yapılan çalışmaların takdire değer olduğunu kaydetti.