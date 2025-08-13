Ankara ve Kırıkkale'ye 2.5 Milyon Sazan Yavrusu Salındı

Bolu'da bulunan Gölköy Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda üretilen 2 milyon 568 bin sazan yavrusu Ankara ve Kırıkkale'deki göl ve barajlara salındı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında üretilen 2 milyon 568 bin sazan yavrusu Ankara ve Kırıkkale'ye dağıtıldı.

Bu kapsamda Ankara'da 1 milyon 873 bin, Kırıkkale'de de 695 bin sazan yavrusu sulak alanlara salındı.

Çalışmayla su ekosistemlerinin korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesi hedefleniyor.