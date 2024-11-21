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Ankara ve İstanbul'da Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

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Ankara Valiliği ve İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan veriler doğrultusunda kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini açıkladı. Vatandaşlar, olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

(ANKARA) - Ankara Valiliği ve İstanbul Valiliği,  bugün kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini bildirerek, vatandaşları uyardı.

Ankara Valiliği ve İstanbul Valiliği, X hesaplarından yaptıkları paylaşımda Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerini paylaşarak, bugün kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini bildirdi.

Ankara Valiliği'nin X hesabından yaptığı paylaşımda, "Rüzgarın, Ankara il genelinde genellikle güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, çatı uçması ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

İstanbul Valiliği'nin yaptığı paylaşım ise şöyle:

"Batı Karadeniz'de rüzgarın, bugün ilk saatlerden itibaren Güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra Kuzeybatıdan 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Marmara'da rüzgarın, bugün ilk saatlerden itibaren Güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra Kuzeydoğudan 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, bugün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir."

MGM verilerine göre, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Giresun, Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevreleri ile Erzurum ve Erzincan'ın güney kesimlerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinde Tunceli, Bingöl, Muş'un yüksek kesimleri ile Erzincan ve Erzurum'un güneyinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Adana, Düzce, Zonguldak, Bolu ve Bartın çevrelerinde kuvvetli, İzmir, Aydın, Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise Marmara'nın batısında 4-6 derece azalacağı tahmin ediliyor.

MGM, kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 17, en düşük 5; İstanbul'da en yüksek 19, en düşük 16; İzmir'de en yüksek 18, en düşük 14 derece olacak.

Kaynak: ANKA / Güncel
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