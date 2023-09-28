Ankara ve Isparta için gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Ankara'da bugün 17.00'ye kadar gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Isparta çevrelerinde ise yağış 19.00'a kadar devam edecek. Vatandaşlardan ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.
Ankara ve Isparta için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, başkentte bugün 17.00'ye kadar gök gürültülü sağanak yağış yerel kuvvetli olacak.
Isparta çevrelerinde ise gök gürültülü sağanak yağış 19.00'a kadar devam edecek.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Kaynak: AA / Güncel