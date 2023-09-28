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Ankara ve Isparta için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Ankara'da bugün 17.00'ye kadar gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Isparta çevrelerinde ise yağış 19.00'a kadar devam edecek. Vatandaşlardan ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.