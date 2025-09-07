Ankara ve Çevresine Kuvvetli Yağış Uyarısı

Ankara ve çevre iller için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın gece ilk saatlerden itibaren Ankara, sabah saatlerinden itibaren Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerindeki sağanak ve gök gürültülü sağanağın aralıklı ve yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.