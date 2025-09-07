Haberler

Ankara ve Çevresine Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara ve çevre iller için yarın gece başlayacak kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Ani sel, su baskını ve ulaşım aksamalarına karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın gece ilk saatlerden itibaren Ankara, sabah saatlerinden itibaren Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerindeki sağanak ve gök gürültülü sağanağın aralıklı ve yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
