Ankara ve Çevresinde Kuvvetli Yağış Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bolu ve Karabük için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını bildirdi. Sel, su baskını ve ulaşım aksamalarına karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu.
Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bolu ve Karabük için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bolu ve Karabük'te görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların, gece saatlerine kadar etkili olmasının beklendiği bildirildi.
Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Kaynak: AA / Kübra Ağaçyetiştiren - Güncel