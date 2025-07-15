Ankara ve Çankırı İçin Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'nın çevre ilçeleri ve Çankırı'nın batı kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklediklerini açıkladı. Ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Ankara'nın çevre ilçeleri ile Çankırı için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gelecek 2 saatlik periyotta Ankara'nın Çamlıdere ve Kızılcahamam ilçeleri ile Çankırı'nın batı kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
Konya'da orman yangını! Alevler Isparta'ya kadar ulaştı

24 saattir yanıyor! Alevler yanı başındaki şehre ulaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye ordusu Süveyda'ya girdi, ateşkes ilan edildi

Suriye ordusu Süveyda'ya girdi, ateşkes ilan edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.