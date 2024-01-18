Ankara ve Antalya'da Başsavcı Değişiklikleri

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç ise İstanbul Anadolu Başsavcısı oldu.

HSK Birinci Dairesinin kararnamesine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, Yargıtay üyeliğine seçildi. Akça'nın yerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Uçar'ın yerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına ise Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç getirildi. Ayrıca, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Mustafa Gökçe, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına da Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekili Yakup Ali Kahveci atandı.