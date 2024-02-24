Ankara ve Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Şüpheli Yakalandı

Ankara ve Aksaray'da uyuşturucu imal eden ve ticaretini yapanlara yönelik operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 2 ilde operasyon düzenlendi.

Ankara ve Aksaray'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı, 3 kilo 200 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, 14 telefon, muşta ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 890 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.