Ankara ve Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Şüpheli Yakalandı
Ankara ve Aksaray'da düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu imal eden ve ticaretini yapan 12 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda uyuşturucu madde, telefon ve para da ele geçirildi.
Ankara ve Aksaray'da uyuşturucu imal eden ve ticaretini yapanlara yönelik operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 2 ilde operasyon düzenlendi.
Ankara ve Aksaray'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı, 3 kilo 200 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, 14 telefon, muşta ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 890 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.