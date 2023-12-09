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Ankara Valisi Vasip Şahin, Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutladı

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Ankara Valisi Vasip Şahin, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutlayarak, insan haklarına saygı temelinde daha fazla huzur, güven, hürriyet ve adalet dolu günlerin yaşanmasını temenni etti.

Ankara Valisi Vasip Şahin, 10 Aralık Dünya İnsan Haklan Günü'nü kutlayarak, "İnsan Haklan Günü'nün, başta Filistin olmak üzere dünyanın her yerindeki mazlum ve mağdur insanlar ve tüm insanlık için daha fazla huzur, güven, hürriyet ve adalet dolu günlerin yaşanmasına vesile olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Şahin, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye tarihinin, insan hak ve hukukunun her zaman korunduğuna yönelik örneklerle dolu olduğuna dikkati çekti.

Türk milletinin dünyanın neresinde olursa olsun zulme, haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı çıkmayı şiar eden bir millet olduğuna işaret eden Şahin, hoşgörü, kardeşlik, sevgi ve dayanışma konusundaki tarihi birikim ve deneyimleriyle, Türkiye'nin, insan haklarının evrensel bir gerçekliğe dönüştürülebilmesinde öncü ve etkin rol oynayabilecek örnek tecrübelere sahip olduğunu vurguladı.

Şahin, şunları kaydetti:

"İnsanların yaratılıştan gelen haklarını uluslararası ölçekte koruma altına alma ihtiyacından hareketle kabul edilen Dünya İnsan Hakları Gününün 75. yılında, Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında büyük bir vahşetin yaşandığı, İsrail saldırıları sonucu çoğunluğu çocuk ve kadın 16 bini aşkın Filistinli masum sivilin katledildiği bugünlerde maalesef dünya pek de iyi bir imtihan verememektedir.

Bu düşüncelerle İnsan Haklan Günü'nün, başta Filistin olmak üzere dünyanın her yerindeki mazlum ve mağdur insanlar ve tüm insanlık için daha fazla huzur, güven, hürriyet ve adalet dolu günlerin yaşanmasına vesile olmasını temenni ediyor, 10 Aralık Dünya İnsan Haklan Gününü kutluyor, insan haklarına saygı temelinde huzurlu bir gelecek diliyorum."

Kaynak: AA / Güncel

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