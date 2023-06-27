Ankara Valisi Vasip Şahin'den Kurban Bayramı mesajı

Ankara Valisi Vasip Şahin, bayramların, birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışmanın vücut bulmasına vesile olan müstesna günler olduğunu belirtti.

Ankara Valisi Vasip Şahin, bayramların, birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışmanın vücut bulmasına vesile olan müstesna günler olduğunu belirtti.

Vali Şahin, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bayramların manevi duyguların doruklarda yaşandığı, ortak inanç, tarih, medeniyet ekseninde buluşularak birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışmanın vücut bulmasına vesile olan müstesna günler olduğunu kaydetti.

Kültür ve inançlarının, darda kalana sahip çıkmayı; muhtacı, yoksulu korumayı; öksüzü, yetimleri sevindirmeyi gerektirdiğine dikkati çeken Vali Şahin, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Millet olarak tarih boyunca bayramlarımızı bu anlayışla birlik ve dirlik içinde kutladık. Bu bayramı da yine hep birlikte acılarımızı ve mutluluklarımızı paylaşarak yaşayacağız.

Bayram sevincinin acıya dönüşmemesi için araçlarıyla yollara çıkan vatandaşlarımızın trafikte dikkatli olmaları, hız sınırlarına riayet etmeleri, hayatlarını riske atmamaları temennisiyle Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum."