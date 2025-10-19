Ankara Valisi Vasip Şahin'den 19 Ekim Muhtarlar Günü Mesajı

Ankara Valisi Vasip Şahin, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı.

Şahin, yayımladığı mesajda, muhtarlık müessesesinin, milletin asırlara dayanan devlet geleneğinden doğan, demokrasinin yereldeki en köklü ve sağlam dayanaklarından biri olduğunu belirtti.

Ülkenin dört bir yanında görev üstlenen muhtarların, devletin vatandaşa uzanan eli, hizmetin ve fedakarlığın simgesi olduğuna işaret eden Şahin, şunları kaydetti:

"Devletimizin vatandaşla doğrudan temas kurma noktası olan muhtarlık kurumu, yerel yönetim anlayışımızın temel taşını oluşturmaktadır. Köyünde, mahallesinde sorunların çözümü için devletimizin imkanlarının halkımıza ulaştırılmasında görev ifa eden, devletimiz ve milletimiz arasında gönül köprüsü inşa eden yerel birimlerimizdendir. Ankara'mızın her köşesinde, mahallelerin gelişimi için bizlerle işbirliği içinde görevlerini ifa eden tüm muhtarlarımıza hizmetlerinden dolayı şükranlarımı sunuyor, bu vesileyle büyük bir özveriyle görev yapan tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum."