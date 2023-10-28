Ankara Valisi Şahin'den Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü mesajı

Ankara Valisi Vasip Şahin, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şahin mesajında, milli birlik ve beraberliğin kaynağı, Türk milletinin şanlı tarihinin dönüm noktası olan Cumhuriyet'in ilanının 100. yıl dönümünü büyük coşku ve gururla kutladıklarını belirtti.

Türk milletinin, varlığına kasteden mihrak ve güçlere ortak iman ve inançla karşı durarak Milli Mücadele'yi zaferle taçlandırdığını ifade eden Şahin, milletin kendi geleceği hakkında karar vereceği yönetim biçimi olan Cumhuriyeti tercih ettiğini kaydetti.

Şahin, tarihteki sayısız tuzakları bozarak kararlı adımlarla yürüyen milletin, Cumhuriyet'le beraber müreffeh seviyeye erişme niyetini açıklıkla ilan ettiğini, Cumhuriyet'in kuruluşundaki ortak duygular ve hedef etrafında kenetlenerek bugünlere geldiğini belirtti.

Tüm badirelerin birlik ve beraberlikten taviz verilmeden aşıldığını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Bizler de atalarımızın emaneti olan cennet vatanımıza ve Cumhuriyet'imize tüm kazanımlarıyla beraber sonsuza kadar sahip çıkacak ve gelecek kuşaklara her alanda gurur duyacakları bir ülke bırakmak için el ele, gönül gönüle geleceğe güvenle yürüyeceğiz.

Şehit kanıyla, savaş meydanlarındaki kahramanlıklarla vücut bulmuş Cumhuriyet'imizi ebediyete kadar yaşatmak için var gücümüzle çalışacağız. Muazzam mücadelelerle, fikri hür, irfanı hür ve vicdanı hür nesillerin yetişmesini temin eden başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, Cumhuriyet'imizin 100. kuruluş yıl dönümünü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızı en içten dileklerimle kutluyorum."