Ankara Valisi Şahin'den Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Cumhuriyet'imizin ikinci asrına girerken her alanda daha güçlü, müreffeh, saygın bir Türkiye'yi hep birlikte inşa etme azim ve kararlılığıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Şahin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Cumhuriyet'in kuruluşunun, milli iradenin yeniden dirilişiyle milletin sarsılmaz bir imanla kenetlendiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Kurtuluş ve kuruluş azim ve kararlılığıyla, işgal ve yokluk günlerinin küllerinden doğan bu necip milletin istiklal ve onuruna sahip çıkarak hür yaşama iradesini tüm dünyaya ilan ettiğini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet, yalnızca bir yönetim biçimi değil, insanımızın alın teriyle, vatan sevgisiyle ve sarsılmaz inancıyla yoğrulmuş bir medeniyet tasavvurudur. Bu tasavvur, kökleri mazinin derinliklerine, dalları ise atiye uzanan büyük bir eserdir. Bugün bizlere düşen vazife ecdadımızdan devraldığımız bu emaneti yaşatmak, birliğimizi, dirliğimizi, inancımızı koruyarak her alanda muasır medeniyetlerin en önünde yer almaktır. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Cumhuriyet'imizin ikinci asrına girerken her alanda daha güçlü, müreffeh, saygın bir Türkiye'yi hep birlikte inşa etme azim ve kararlılığıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 102. yılında, devletimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum."