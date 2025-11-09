Ankara Valisi Şahin'den "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" mesajı Açıklaması

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde yürütülen Milli Mücadele sadece bir vatan müdafaası değil, aynı zamanda imanla yoğrulmuş bir dirilişin sembolüdür." ifadelerini kullandı.

Şahin, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Cumhuriyetin banisi, Milli Mücadelenin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 87'nci yılında saygıyla andı.

Türk milletinin tarih boyunca istiklalinden ve inancından asla taviz vermediğini, müstakil bir devlet olarak tarih sahnesindeki yerini canı pahasına korumayı bildiğini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde yürütülen Milli Mücadele, sadece bir vatan müdafaası değil, aynı zamanda imanla yoğrulmuş bir dirilişin sembolüdür. O gün olduğu gibi bugün de milletimizin en büyük gücü, birliği, inancı, vatan ve millet sevgisidir. Bugün bizlere düşen, bu aziz emaneti korumak, Cumhuriyetimizi değerlerimizle bütünleştirerek daha müreffeh ve güçlü yarınlara taşımaktır. Milletimizin her bir ferdinin ortak gayesi, ecdadımızın emaneti bu topraklarda adaleti, merhameti ve kardeşliği hakim kılmaktır. Aramızdan ayrılışının 87'nci yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla yad ediyoruz."