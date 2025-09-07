Ankara Valisi'nden 2025-2026 Eğitim Yılına Mesaj

Ankara Valisi Vasip Şahin, 2025-2026 eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve veliler için sağlık, huzur ve verimlilik içinde geçmesini temenni ederek, eğitim camiasının tüm mensuplarına başarılarla dolu bir dönem diledi.

Ankara Valiliğinin, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda Şahin, 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin mesaj yayımladı.

2025–2026 eğitim-öğretim yılına, milletçe benimsenen ortak idealler ve devletin belirlediği hedefler doğrultusunda, bilgiyle donanmış, inançlı, kültürel değerlerine bağlı ve çağın gereklerini kavrayabilen bireyler yetiştirme kararlılığıyla başladıklarını belirten Şahin, bu dönemin temelini, öğretmenlerin rehberliği, öğrencilerin azmi ve velilerin desteğiyle şekillenecek güçlü sorumluluk anlayışının oluşturacağını ifade etti.

Şahin, şunları kaydetti:

"Güçlü ve müreffeh bir toplumun inşası, çocuklarımızın bilgiyle, erdemle ve çağın gereklerine uygun biçimde yetişmesini sağlayan etkin bir eğitim sistemi ve bu doğrultuda gösterilen ortak çabayla mümkün olmaktadır. Bu süreçte öğretmenlerimiz yalnızca akademik rehberlik değil, aynı zamanda karakter inşasında da öncü rol üstlenmekte, velilerimiz ise bu yolculuğun en güçlü destekçileri olarak çocuklarımızın gelişimine katkı sunmaktadır.

Eğitim kurumlarımızın nitelikli bireyler yetiştirmesi misyonunu başarıyla yerine getirebilmesi, ancak öğretmen, veli ve öğrenci üçgeninde kurulan işbirliğiyle mümkündür. Eğitimde sergilenecek bu örnek birliktelik, yalnızca bugünü değil yarını da inşa edecek güce sahiptir. Bu güçlü dayanışmanın eğitimde niteliği artıracağına ve çocuklarımızın geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemesine vesile olacağına inancımız tamdır. Yeni eğitim öğretim yılının, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için sağlık, huzur ve verimlilik içinde geçmesini temenni ediyor, eğitim camiamızın tüm mensuplarına başarılarla dolu bir dönem diliyorum."