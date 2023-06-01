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Ankara Valiliğinden yarın için sağanak uyarısı

Ankara Valiliğinden yarın için sağanak uyarısı

Güncel Haberler

Ankara Valiliği, başkentte yarın kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre kentte yarın 12.00 ile 23.59 saatleri arasında yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirilerek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Ankara Valiliği, başkentte yarın kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre kentte yarın 12.00 ile 23.59 saatleri arasında yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirilerek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Ömer Olcay - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Valiliği su baskını Güncel Haberler

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