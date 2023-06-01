Ankara Valiliğinden yarın için sağanak uyarısı

Ankara Valiliği, başkentte yarın kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre kentte yarın 12.00 ile 23.59 saatleri arasında yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirilerek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.