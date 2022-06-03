Ankara Valiliğinden sağanak uyarısı - Haberler

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Ankara Valiliğinden sağanak uyarısı

AA - Harun Kutbe - Güncel
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Ankara Valiliğinden sağanak uyarısı

Ankara Valiliği, akşam saatlerinde şehrin kuzey ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

Ankara Valiliği, akşam saatlerinde şehrin kuzey ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre bugün akşam saatlerinde, Ankara'nın kuzey ilçelerinde ( Nallıhan, Beypazarı, Güdül, Çamlıdere, Kızılcahamam, Kahramankazan, Çubuk, Kalecik) görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

AA / Harun Kutbe - Güncel

Ankara Valiliği Nallıhan Kalecik Ankara Güncel Haberler

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