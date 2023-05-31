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Ankara Valiliğinden Kuvvetli Yağış Uyarısı

Ankara Valiliğinden Kuvvetli Yağış Uyarısı

Güncel Haberler

Ankara Valiliği, başkentte yarın kuvvetli olması beklenen sağanak nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ile kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Ankara Valiliği, başkentte yarın kuvvetli olması beklenen sağanak nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ile kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinin yarın için yapılan yağış tahmini paylaşıldı.

Paylaşımda, gök gürültülü sağanağın, Ankara ve çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Valiliği su baskını Güncel Haberler

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