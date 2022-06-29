Ankara'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli yağış uyarısı - Haberler

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Ankara'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli yağış uyarısı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ankara'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli yağış uyarısı

Ankara Valiliği, yarın öğleden sonra Ankara'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli yağış beklendiğini açıklayarak, fırtına, dik yamaçlarda heyelan riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Ankara Valiliği, yarın öğleden sonra Ankara'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli yağış beklendiğini açıklayarak, fırtına, dik yamaçlarda heyelan riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojik değerlendirmelere göre yarın öğleden sonra Çamlıdere, Kızılcahamam, Çubuk, Akyurt ve Kalecik'te sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, dik yamaçlarda heyelan riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - ANKARA

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