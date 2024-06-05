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Ankara Valiliği, öğrencinin intihar ettiği iddiasını yalanladı

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Ankara Valiliği, Keçiören'deki bir lise öğrencisinin intihar ettiği iddiasının doğru olmadığını açıkladı. Valilik, olayın adli boyutu nedeniyle tahkikatın sürdüğünü belirtti ve kamuoyuna bilgilendirme yapılacağını duyurdu.

Ankara Valiliği, "Keçiören'deki bir lise öğrencisinin Erik Dalı türküsü eşliğinde video çektiği için öğretmeni ve okul idaresi tarafından baskı gördüğü ve intihar ettiği" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, söz konusu iddianın, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında paylaşıldığı ve gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

İnceleme başlatıldığı kaydedilen açıklamada, olayın adli boyutu nedeniyle de adli mercilerce tahkikatın tüm boyutlarıyla sürdürüldüğü vurgulandı.

Konu hassasiyeti nedeniyle öğrencilere yönelik rehberlik çalışmalarına devam edildiği, inceleme ve soruşturmaların tamamlanmasının ardından kamuoyuna gerekli bilgilendirmenin yapılacağı bildirilen açıklamada, basın ve yayın organları ile sosyal medya kullanıcılarının da bu tür konularda pedagojik, ahlaki ve hukuki boyutu göz önünde bulundurarak hassasiyet göstermeleri istendi.

Kaynak: AA / Güncel

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