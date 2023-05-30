Ankara Valiliği'nden Yağışlara İlişkin Açıklama: 'Bazı Alt Geçitlerde ve İş Yerlerinde Su Baskınları Yaşandı'

Ankara Valiliği, 'İlimizde son saatlerde meydana gelen yağış nedeniyle bazı alt geçitlerde ve iş yerlerinde su baskınları yaşanmış olup; ekipler tarafından hızla müdahale edilmektedir. Şu ana kadar herhangi bir can ve ciddi mal kaybına dair bir bilgi intikal etmemiştir' açıklaması yaptı.

Ankara Valiliği, "İlimizde son saatlerde meydana gelen yağış nedeniyle bazı alt geçitlerde ve iş yerlerinde su baskınları yaşanmış olup; ekipler tarafından hızla müdahale edilmektedir. Şu ana kadar herhangi bir can ve ciddi mal kaybına dair bir bilgi intikal etmemiştir" açıklaması yaptı.

Ankara Valiliği, bugün Twitter hesabından bugün kentte etkili olan yağışlara ilişkin açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"İlimizde son saatlerde meydana gelen yağış nedeniyle bazı alt geçitlerde ve işyerlerinde su baskınları yaşanmış olup; ekipler tarafından hızla müdahale edilmektedir. Şu ana kadar herhangi bir can ve ciddi mal kaybına dair bir bilgi intikal etmemiştir. Kamuoyuna duyurulur."