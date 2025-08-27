Ankara Valiliği'nden SOLOTÜRK Uçuşlarına Duyuru

Güncelleme:
Ankara Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı hazırlıkları kapsamında SOLOTÜRK'ün yapacağı uçuşlar sırasında yüksek ses konusunda vatandaşları uyardı. Uçuşların 28-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirileceği belirtildi.

Ankara Valiliği, SOLOTÜRK'ün 30 Ağustos Zafer Bayramı'na hazırlık için yapacağı uçuşlar sırasında oluşabilecek yüksek sese karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, Ankara'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında SOLOTÜRK'ün 28-30 Ağustos'ta keşif, prova ve gösteri uçuşları düzenleyeceği belirtildi.

"Çevre tanıma" ve "prova" uçuşlarının 28 Ağustos'ta, "gösteri" uçuşunun ise 30 Ağustos'ta Anıtkabir ve çevresinde yapılacağı aktarılan açıklamada, Başkentliler şehir merkezi üzerindeki planlı prova ve gösteri uçuşları nedeniyle oluşabilecek yüksek sesten tedirginlik duymamaları konusunda uyarıldı.

