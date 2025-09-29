Ankara Valiliği'nden Sel ve Su Baskınları Uyarısı

ANKARA Valiliği, akşam saatlerinden itibaren kentte etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; kuzeybatı kesimlerden itibaren yurdu etkilemeye başlayan sağanak yağışların, bugün (Pazartesi) akşam saatlerinden itibaren Ankara ve çevresinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.