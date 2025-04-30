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Ankara Valiliği'nden Sel ve Su Baskını Uyarısı

Ankara Valiliği'nden Sel ve Su Baskını Uyarısı
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Ankara Valiliği, yarın şehrin çevresinde beklenen sağanak yağışlar nedeniyle ani sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu. Kuvvetli yağışların öğle saatlerinden itibaren etkili olacağı belirtiliyor.

ANKARA Valiliği, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini belirterek, ani sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; 1 Mayıs 2025 Perşembe günü Ankara çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların, öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. Kuvvetli yağışın saat 11.00 ile 20.00 arasında etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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