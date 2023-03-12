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Ankara Valiliği'nden 'sel' ve 'su baskını' uyarısı

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Ankara Valiliği'nden 'sel' ve 'su baskını' uyarısı

ANKARA Valiliği, bugün ve yarın beklenen sağanak ve kar yağışları nedeniyle, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini açıkladı.

ANKARA Valiliği, bugün ve yarın beklenen sağanak ve kar yağışları nedeniyle, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son alınan verilere göre; bugün ve yarın ilimizin güney kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış, yarın havanın soğumasıyla karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli kar yağışı, yükseklerde buzlanma ve don beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

su baskını Güncel Haberler

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